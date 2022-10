LIVE Sinner-Medvedev 4-6 2-6 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | il russo si conferma bestia nera di Jannik

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:04 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per averci seguito. OA Sport continuerà ad aggiornarvi in maniera capillare su questa settimana di tennis internazionale. Buon proseguimento di serata. 18:01 6 ACE siglati da, che ha trasformato in punti l’81% degli scambi avviati con la prima di servizio. Soltanto il 64% di resa per, che quest’oggi ha evidenziato inattesi problemi con lo smash, sbagliandone clamorosamente ben 4. 18:00 Davvero inscalfibile quest’oggi il numero 4 ATP, che non ha concesso neppure una palla break al giovane azzurro. DANIILb.6-4 6-2. Con il sesto ACE di una partita ...

Jannika caccia del pass per le semifinali del torneo ATP 500 di Vienna. L'altoatesino affronta il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking e prima testa di serie del torneo. In palio punti ...Per quanto riguarda gli italiani, grazie alla vittoria nel secondo turno contro Cerundolo, è al momento 13esimo nella Race (scavalcati Norrie, anche lui ko a Vienna, e Berrettini, out per un ...Jannik Sinner a caccia del pass per le semifinali del torneo ATP 500 di Vienna. L'altoatesino affronta il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking e prima testa di serie del torneo. In palio punti ...Jannik per continuare a sperare dovrebbe vincere Vienna e sperare che Auger-Aliassime non faccia lo stesso a Basilea ...