Icardi-Wanda Nara | è finita Lei | “Pace? Un sonoro no”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tra Maurosembra essere davvero. L’attaccante del Psg su Instagram ha pubblicato una delle foto della coppia, ma la showgirl e (ex?) procuratrice dell’argentino non sembra cedere. A contattare l’imprenditrice è stata la giornalista Luli Fernández, che in “Socios del Espectaculo” ha rivelato: “Sto parlando con, le ho chiesto della foto e se sono tornati insieme e lei mi ha risposto: ‘È il compleanno di mia figlia'”. Poi la pietra tombale: “Riconciliazione con? É unno. E non avrò più figli”. SportFace.

...a Roma con la figlia Anna A MIAMI Victoria e David Beckham si godono una giornata sullo yacht QUARTA GRAVIDANZA Beatrice Valli sfoggia un pancino sospetto ISTANBULNara e Mauroinsieme ...La showgirl 35enne raggiunge il calciatore in Turchia per i 6 anni di Isabella Il 29enne fa il romantico, lei categorica sulla riconciliazione: "No!"Nara e Maurosi rivedono insieme da 'ex' coniugi per il compleanno della figlia . Dopo le pesanti accuse reciproche la showgirl vola in Turchia dal calciatore per i 6 anni di Isabella. L'...La showgirl 35enne raggiunge il calciatore in Turchia per i 6 anni di Isabella Il 29enne fa il romantico, lei categorica sulla riconciliazione: “No!” Wanda Nara e Mauro Icardi si rivedono insieme da ‘ ...Licenziata da Mauro Icardi dopo la separazione, Wanda Nara non sarà più l'agente dell'attaccante (ora al Galatasaray) ma il lavoro nelle prossime settimane non le mancherà di certo. Dopo le polemiche, ...