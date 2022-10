Elenoire Ferruzzi fuori dal Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini volta le spalle alla sua protetta

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al grido di #, il pubblico ha finalmente ottenuto quello che chiede da settimane ovvero vederedalVip. Quella che era stata etichettata come laproduzione e daieri ha dovuto lasciare la casa proprio per volere del pubblico, come risultato di un televoto flash voluto dal padrone di casa per punire il comportamento della vippona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv)dal ...