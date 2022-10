Controlli antidroga a Latina | trovato hashish nei bagni della scuola | uno studente nei guai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Questa mattina i poliziottiQuestura dihanno effettuato un controllo presso un istituto scolastico del capoluogo pontino. Le attività di prevenzione, svolte con l’ausilio del caneOdìna, appositamente giunto dal Reparto Cinofili di Nettuno, hanno permesso di effettuare una verifica rapida ed efficace, così da non interferire con le lezioni in corso.nascosto neiGli agenti hanno ispezionato le classi, ie le zone frequentate dai ragazzi durante le pause e prima dell’ingresso. Unoè stato segnalato al Prefetto di, poichéin possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Nei ...