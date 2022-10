Brindisi | va in ospedale con un forte mal di testa | 15enne muore dopo l’operazione Indaga la polizia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una ragazza di 15 anni è morta all’Perrino di, cinque giorniil ricovero per unmal di. Due giorni prima del decesso, avvenuto ieri, la giovane era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, definito “tecnicamente riuscito” dall’Asl di. Tuttavia, durante la permanenza in terapia intensiva, si è manifestato nuovamente un ascesso cerebrale, che già le era stato diagnosticato prima dell’intervento. Ancora non è chiaro a cosa fosse dovuta lacefalea che ha spinto la giovane a rivolgersi al pronto soccorso, o la causa del decesso. I genitori dellahanno presentato denuncia alla, che stando sul caso. “Te lo prometto con tutte le mie forze, ...

