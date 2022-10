Vittima dei suoi deliri Di cosa è campionessa | Feltri distrugge Boldrini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Urge una precisazione, in quanto Laura, cinguettando che «La Treccani dice che i ruoli vanno declinati», ha creato non poca confusione, diffondendo un pregiudizio che ci preme sradicare subito, dato che non è ancora germogliato. Sia chiaro: l'enciclopedia Treccani non ha mai stabilito prescrizioni linguistiche, non essendo questa la sua funzione. E, per di più, proprio stando alla Treccani, presidente è sostantivo maschile singolare, il quale può restare invariato anche nel caso in cui la persona che riveste il ruolo di presidente sia di sesso femminile. Sintetizziamo: non esiste alcun obbligo semantico a causa del quale Giorgia Meloni debba farsi chiamare "la presidente" anziché "il presidente". E non sussiste neppure un obbligo etico, o formale. La sinistra rivendica la libertà del singolo di definirsi, ma nega a Meloni la facoltà di farsi ...