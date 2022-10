Un ex calciatore del Napoli ha disarmato l’assalitore Assago | “Non sono un eroe”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Massimo Tarantino exdi Bologna, Inter ehaal centro commerciale Carrefour di. L’uomo, un 46enne incensurato, ha anche ferito altre quattro persone tra cui il giocatore del Monza Pablo Mari. Un gesto assurdo quello accaduto appena dopo le 18 al centro commerciale di. A quanto pare l’uomo ha preso uno dei coltelli in esposizione per poi assalire a caso delle persone. Purtroppo uno dei dipendenti, Luis Fernando Ruggieri del centro commerciale ferito è morto proprio in seguito all’aggressione. A disarmare l’uomo è stato Massimo Tarantino ex giocatore di, Bologna ed Inter che ai microfoni di Fanpage ha detto: “Non ho fatto nulla, nonun”. Nonostante tutto pare che ...