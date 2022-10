"Non ci faremo intimidire". Crosetto mostra i muscoli con Mosca

Domanidi tutto per prendere i tre punti, perché questa è la nostra mentalità. Scenderemo in ...vediamo l'ora di affrontare le nostre avversarie. Ci aspettiamo un Lione che avrà grande ...'L'idea di alzarlo così tantoci piace per nulla. Il punto è quanto si alza quella soglia.un'opposizione intransigente, ma anche leale e costruttiva' . A dirlo è Raffaella Paita , presidente dei senatori di Azione/...Il neoministro della Difesa rilancia la posizione del governo Meloni a sostegno dell'Ucraina. "Ci sono momenti nella storia in cui occorre schierarsi senza se e senza ma" ...(Adnkronos) – “Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali”. Lo ha affermato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, a ...