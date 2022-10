Lazio | Milinkovic-Savic | «Vittoria per dare continuità»

(Di giovedì 27 ottobre 2022)dopo ladellain Europa League: «De Bruyne? Lui è il numero 1 io cerco di migliorare e fare il mio» Sergejha parlato a Sky Sport dopo laper 2-1 in Europa League contro Midtjylland «perla svolta nel girone? Sapevamo che sarebbe stata difficile, ci mancava però unacosì ealle partite che stavamo facendo». «Come ha detto il mister però, testa bassa e pedalare, non basta vincere una partita. I miei numeri tra i centrocampisti sono secondi solo a De Bruyne? Lui è il numero 1, l’ho sempre detto, io cerco di migliorare e fare il mio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Lazio batte il Midtjylland 2 - 1 all'Olimpico in un incontro della quinta giornata del girone F di ... i biancocelesti sono primi da soli grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro che hanno ... In avvio gli manca la cattiveria giusta ma dopo il gol di Milinkovic prende coraggio e si avventura. Una vittoria importantissima in chiave qualificazione: resta da capire come mai la Lazio in ... Tre punti fondamentali che permettono alla Lazio di salire a quota a 8 punti. Pedro e Milinkovic-Savic piegano la compagine danese riuscendo a scrollarsi di dosso i fantasmi di Herning.