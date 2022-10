Calcio | Europa League 2022-2023 | la Lazio rimonta | piega 2-1 il Midtiylland e vola in testa al girone

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Arriva una vittoria di capitale importanza per lacontro il, quinto match del Gruppo F della. Allo Stadio Olimpico la compagine allenata da Maurizio Sarri si è sbarazzata per 2-1 degli scandinavi e ha centrato 3 punti fondamentali per il passaggio al turno successivo. A questo punto, infatti, la classifica del raggruppamento più combattuto della seconda Coppa europea per importanza vede i capitolini in vetta con 8 punti, in attesa della sfida tra Feyenoord (5 punti) e Sturm Graz (5 punti) delle ore 21.00, mentre i danesi rimangono fermi a loro volta a quota 5 punti. I biancocelesti di mister Sarri sono scesi in campo con il canonico 4-3-3 con Provedel in porta, quindi Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic in difesa, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio ...