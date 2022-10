Bce | arriva la maxistretta Ma senza riflessi forti da provocare scossoni

Video su questo argomento Berlusconiin Senato, la frase del Cav alla folla Messaggio che ... che secondo lapenalizza proprio i più poveri'. Per questo, 'confermo che metteremo mano al ...... 'penalizza i più poveri', come emerge anche dai richiami 'alla sinistra da parte della", ha ... ma dobbiamo capirci su come ci si: la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle ...potrebbero arrivare repliche alle parole della neo-Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che alla Camera aveva evocato una "scelta azzardata" sui tassi allungando la lista dei malumori della politi ...Un nuovo rialzo deciso dei tassi d'interesse da 75 punti base, come a settembre. Una possibile stretta ai maxi-prestiti 'Tltro' che stanno concedendo utili troppo ricchi al sistema bancario mentre il ...