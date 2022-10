7giorni

... ovvero meno della meta', con conseguenze devastanti per l'agricoltura' ha evidenziato. 'Secondo le stime effettuate - ha continuato - in Lombardia si registrano 417 milioni di danni alle ...'Nel testo approvato - ha continuato Patrizia- si richiama la Legge nazionale 205/2017 e si identifica il Caregiver come soggetto volontario che, integrandosi coi servizi sociali, ... Baffi (FdI): «2,5 milioni di Euro da Regione Lombardia nel 2023 per una Polizia Locale sempre più efficiente» Nel 2016 lasciò il gruppo. La reunion nel 2020 sul palco del Festival di Sanremo. I funerali si terranno giovedì alle 11.30 nella chiesa di San Siro a Nervi ...«La misura è rivolta a Comuni singoli, Comunità Montane, Province e Città metropolitana, dotati di un corpo o servizio di polizia locale con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indete ...