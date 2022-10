Atp Vienna 2022 | Sinner regola Cerundolo e si regala i quarti contro Medvedev

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Janniksconfigge in due Franciscoe vola aidi finale del torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’azzurro vince il suo secondo match in terra austriaca (dopo quelloGarin) dopo il ritorno dall’infortunio e lo fa superando il giocatore argentino con il punteggio di 7-5 6-3 dopo 1h28?. Non si può dire che il classe 2001 abbia brillato, anche perché evidentemente non è ancora al meglio fisicamente, ma ciò che contava era vincere e Jannik lo ha fatto. Sulla sua strada troverà ora Daniil, prima forza del seeding che questa settimana ha battuto agevolmente Basilashvili e Thiem. Il russo ha vinto tutti e tre i precedenti e partirà ancora favorito. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA ...

L'altoatesino riesce a spuntarla in un primo set complicato, poi gestisce nel secondo: battuto Francisco Cerundolo ...Quando e come seguire la sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2022.