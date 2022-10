Iran | migliaia in piazza davanti alla tomba di Masha Amini | la polizia apre il fuoco contro la folla

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In diecimila a Saqqez inmanifestazione in memoria di. La ragazza uccisa dal regime per non aver indossato nel modo giusto il velo. Non si è fatta attendere la risposta delle Forze dell’Ordine. Che hanno aperto illa. E usato lacrimogeni per fermare la protesta. La notizia degli scontri è stata diffusa dall’agenziaiana Isna. In, donne e uomini, come si vede dai video condivisi online, si sono radunati nel luogo dove è sepolta la ragazza. ”Donna, vita e libertà”. Ma anche ”morte al dittatore” sono gli slogan urlati al grande raduno al cimitero di Aichi a Saqqez, nel Kurdistaniano., in...