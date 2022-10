Spread Btp e Bund apre in calo a 222 punti

Lotrae Bund apre in calo a 222 punti base, rispetto ai 224 punti della chiusura di ieri, nel giorno della fiducia al Governo guidato da Giorgia Meloni. Il rendimento del decennale italiano ...La prima seduta dei mercati finanziari dopo l'insediamento del governo Meloni è stata positiva. Indici azionari in rialzo e- Bund in deciso calo. Così possiamo riassumere la reazione degli investitori, sebbene dietro ai movimenti vi siano state notizie perlopiù esterne all'Italia. Il rendimento decennale è ...Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 222 punti base, rispetto ai 224 punti della chiusura di ieri, nel giorno della fiducia al Governo guidato da Giorgia Meloni. Il rendimento del decennale italian ...Il governo Meloni riceve un'accoglienza positiva sui mercati dopo l'insediamento di domenica. Spread sceso ai minimi da un mese.