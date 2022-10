Scherma | i convocati azzurri per la Coppa del Mondo di Sciabola

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma – È ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2022/23 didelAssoluti. La, sia maschile sia femminile, comincerà con la tappa di Algeri, dove dal 10 al 13 novembre sono in programma le prove individuali e a squadre delle due specialità. Il responsabile d’arma Nicola Zanotti ha ufficializzato le convocazioni per questo primo appuntamento in cui spicca il ritorno in pedana di Enrico Berrè, reduce da un infortunio che lo ha costretto ai box dallo scorso marzo. Per quanto riguarda lafemminile, che aprirà il programma in Algeria la mattina del 10 novembre con la fase di qualificazione e nella giornata di venerdì 11 manderà in scena il tabellone principale della gara individuale, le azzurre prescelte sono Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, ...