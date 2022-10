RB Leipzig vs Real Madrid – pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilsi recherà martedì 25 ottobre sera all’RBin Champions League sapendo che con un pareggio si confermerebbe vincitore del Gruppo F. I Blancos, che sono già passati agli ottavi di finale, sono in testa alla sezione con 10 punti, quattro punti avanti al Lipsia secondo classificato, che si candida a raggiungere i campioni in carica nel prossimo turno. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 21 Anteprima della partita RBvs: a che punto sono le due squadre RBIl Lipsia ha vinto due volte e perso due delle quattro partite disputate in questa sezione, raccogliendo sei punti che lo hanno portato al secondo posto in classifica, con un punto ...

... Sudakov, Mudryk; Sikan Indisponibili : Shved (non specificato) In dubbio : Konoplia (non specificato) In diffida : Konoplia, Mudryk Highlights: Shakhtar Donetsk - Celtic 1 - 1Madrid ...... Bayern, Club Brugge, Manchester City, Napoli,Madrid Possono qualificarsi alla quinta giornata: Benfica , Chelsea, Dortmund, Inter,, Liverpool, Marseille, Paris, Porto, Salzburg, ...RB Leipzig kann im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid wieder auf den Einsatz von Timo Werner hoffen. Der Nationalstürmer hat seinen Infekt auskuriert und ist für Cheftrainer Marco Rose am Dienst ...Sie wollen die Königsklasse live im TV oder im Livestream verfolgen Hier erfahren Sie, wie! SPORT BILD liefert Ihnen den Überblick.