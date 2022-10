Mancini | «Kvaratskhelia? Ricorda me al primo anno in A Dovesse continuare così…»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Amantino, ex giocatore di Roma e Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss del talento del NapoliAmantino, ex giocatore di Roma e Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss del talento del Napoli. Le sue dichiarazioni: «Kvara? E’ da top club europei ecosì durerà poco al Napoli. Ha una storia simile alla mia perché anche io ero arrivato sconosciuto in Italia e alavevo segnato tanto. Bravo il Napoli e Spalletti a gestirlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

