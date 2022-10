In Veneto spuntano i medici di base privati a pagamento La Regione | “Non ci risulta nulla”

(Di martedì 25 ottobre 2022) I giornalisti scoprono che nel Trevigiano sta per partire un servizio privato e adi visite dina di, ma lanon ne sa. Così insorgono le minoranze, denunciano una deriva dizzazione dei servizi e una crescita dei costi per avere una risposta ai propri bisogni. La domanda su quanto di vero ci sia negli articoli di stampa è stata rivolta alla presidente leghista Sonia Brescacin dalla vicepresidente Annamaria Bigon (Pd), assieme alle consigliere Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio regionale, ed Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Hanno chiesto formalmente che la commissione approfondisca, con l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, lo stato attuale della ...

Quattroruote

E' successo in viale Leopardi: si sono affrontati due gruppi. Altri due ragazzi sono riusciti a ...A Vittorioin particolare, nella zona del Quadrilatero, si sarebbero affrontate a calci e pugni due bande di stranieri, sotto lo sguardo di alcuni passanti. All'arrivo dei carabinieri i ... Dolomiti - Spunta la "Ztl dei passi": dal 2024 in auto solo con prenotazione TREVISO - Lavori non pagati e probabilmente eseguiti in nero. Sarebbe questo il movente del sanguinoso pestaggio avvenuto lunedì sera a Serravalle di Vittorio Veneto in cui tre ...La febbre delle Ztl non risparmia neppure la montagna: ai passi dolomitici più belli, dall’estate del 2024, si accederà soltanto su prenotazione. È il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto dalla ...