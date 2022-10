Il brano si interrompe | il conduttore radio muore in diretta per un infarto E sui social monta la polemica no - vax

leggo.it

Tim Gough è morto in diretta mentre presentava il suo programma radiofonico. Come ogni mattina era nella sua postazione per intrattenere per radio il suo pubblico, ma per lui quella è stata la sua ...Alle 21.10 la musica s', si spengono le luci . Un piccolo boato rimbomba nel palasport. ... L'apertura è affidata ad un singolo estratto dall'ultimo album, 'EBM' , ilHeart attack è ... Il brano si interrompe, il conduttore radio muore in diretta per un infarto. E sui social monta la polemica no Con Midnights, il suo ultimo album in studio, Taylor Swift batte i record streaming di Spotify, Amazon e Apple Music in meno di 24 ore.