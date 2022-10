Giugliano | aumenti Tari | scontro tra maggioranza e minoranza

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) E’ polemica asul costo della. In questi giorni per cittadini e commercianti sta arrivano la tasse sui rifiuti, in gran parte dei casi con prezzi maggiorati. Diversi i fattori che avrebbero inciso sull’aumento del tributo comunale ed ètraed opposizione. “E’ una situazione che si sarebbe potuta evitare se L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.