Diana Spencer | i suoi look più iconici rivivono in The Crown 5

Rai Cultura

È lui la penna che ha realizzato il copione di, il tormentato racconto del weekend a Balmoral durante il quale la principessaha deciso di divorziare dall'allore principe (oggi re) ...La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight, lo stesso interpellato dal regista produttore cileno per '', il film del 2021 con Kristen Stewart nei panni della principessa. Per ... "D.Time. Il tempo di Lady D." La sensitiva Jasmine Anderson è convinta che la piccola Charlotte, figlia di William e Kate (e sorella di George e Louis), riceverebbe alcune "visite" da parte della defunta ...Angelina Jolie è stata scelta per interpretare Maria Callas in un film biografico sulla vita dell'iconica cantante lirica. La sceneggiatura sarà curata da Steven Knight (Peaky Blinders) ...