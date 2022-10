Come Istanbul è diventata la capitale mondiale del trapianto di capelli

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono sdraiato su un tavolo operatorio ae un medico che non ho mai conosciuto prima d'ora sta per farmi 4.250 buchi in testa. Potrebbe essere un chirurgo specializzato. Spero che lo sia. L'intervento durerà sei ore. In questo momento sono solo e non ho amici o parenti in un raggio di almeno 8.000 chilometri. In realtà sotto un altro punto di vista, non sono affatto solo. Migliaia di persone sono venute insieme a me. Provengono dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dal resto d'Europa e sono volati in Turchia che ora è ladeldi. Interventi che costano 20.000 dollari a New York si possono trovare al prezzo di 2.000 dollari sulle rive del Bosforo. Arriviamo qui con stempiature tristi e chiome striminzite. Ce ne andiamo con la testa rasata, scorticata, ...