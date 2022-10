Caso plusvalenze | Juve rischia punti di penalizzazione e multa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tuttosport – . L’edizione odierna del quotidiano ha semplificato quanto accaduto negli ultimi giorni in casantus: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Juventus, il parere di Cruciani su. Juventus, tutte le accuse della procura di Torino. Dal dilazionamento sospetto degli stipendi all'epoca della pandemia alle cosiddette ......sociale 'contenenti l'impegno incondizionato della società al pagamento degli stessi anche in... Secondo i consulenti della Procura,e manovra stipendi consentirono di presentare ...Respinte dal giudice le richieste di misure cautelari. La procura contesta movimenti fittizzi per 282 milioni, 16 gli indagati tra cui spunta anche il nuovo ...Juventus, concluse le indagini per il caso plusvalenze: ecco cosa rischiano la società bianconera e i dirigenti ...