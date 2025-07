Bergamo Smart City lancia un nuovo progetto per migliorare il Terzo Settore

Bergamo Smart City dà il via a un entusiasmante progetto con l’Avviso Innovazione Urbana 2025, un'iniziativa che mira a rivoluzionare il terzo settore attraverso idee innovative e sperimentali. Promuovendo collaborazioni tra imprese e organizzazioni sociali, questa iniziativa vuole creare soluzioni sostenibili e di impatto duraturo per la comunità. Le opportunità offerte aprono nuovi orizzonti per una città più smart, inclusiva e resilient.

Bergamo Smart City & Community lancia l'Avviso Innovazione Urbana 2025 – Idee per la città che cambia: una nuova misura a sostegno di progetti sperimentali e innovativi nati dalla collaborazione tra imprese e organizzazioni del Terzo Settore. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di attivare sinergie tra il mondo imprenditoriale e le realtà sociali, promuovendo soluzioni capaci di generare benefici reali e duraturi per la comunità cittadina. Le imprese, in partnership con enti non profit, sono invitate a proporre progetti ad alto impatto sociale, culturale, ambientale o tecnologico, che rispondano a bisogni concreti dei quartieri, dei cittadini e dei servizi pubblici.

