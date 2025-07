Palazzo S Giacomo il Consiglio | Alt ai rapporti con Israele La Comunità ebraica | E’ gravissimo e inquietante

Il recente consiglio comunale di Napoli ha approvato una mozione che interrompe i rapporti con enti israeliani, suscitando forte sdegno nella Comunità Ebraica. Un atto considerato gravissimo e inquietante, che mette in discussione anni di dialogo e collaborazione. È fondamentale riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della pace, valori fondamentali per costruire un futuro di convivenza civile. La questione richiede un dibattito serio e condiviso.

La Comunità Ebraica di Napoli giudica estremamente grave la mozione approvata ieri, 2 luglio, in Consiglio comunale con la quale, tra l’altro, si impegna il sindaco e l’Amministrazione, si legge in una nota, “a interrompere rapporti con enti e istituzioni legati al governo israeliano e privilegiare rapporti di collaborazione con Ong israeliane pacifiste; sollecitare la Regione Campania, altre Regioni e il Governo italiano a limitare accordi istituzionali con università e imprese israeliane”. Come sottolineato in una lettera inviata ieri alla presidente del Consiglio Comunale e al sindaco di Napoli, si è trattato di un Consiglio monotematico che, sia dal titolo “Crisi umanitaria a Gaza – Azioni per il ripristino della legalità internazionale”, sia dall’elenco dei partecipanti, “si presenta come un evento squilibrato e con un ben preciso orientamento che volutamente esclude il confronto e il pluralismo delle idee in cui si è voluta ascoltare una sola voce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it