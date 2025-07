Giovanna Civitillo fuori da E’ sempre mezzogiorno | torto ad Amadeus?

La notizia che Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, lasci il cast di E' sempre mezzogiorno ha fatto molto discutere. I dirigenti hanno dichiarato di voler puntare su un rinnovamento del programma, ma alcuni sospettano che dietro questa scelta ci siano altre ragioni. È davvero un semplice cambio o c'è qualcosa di più? Scopriamo insieme i retroscena di questa decisione che sta facendo parlare tutto il pubblico.

