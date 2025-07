Bellante rimorchio agricolo si ribalta e travolge la moglie del conducente | disastro in località Villa Penna

Una tragica scena si è consumata questa mattina a Villa Penna, Bellante: un rimorchio agricolo si è ribaltato, travolgendo la moglie del conducente e lasciando una comunità sconvolta. Le circostanze dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma il dolore e la tragedia di questa perdita improvvisa restano impressi nel cuore di tutti. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione durante le operazioni agricole, soprattutto in zone impervie.

La dinamica dell’incidente. Intorno alle 10:00 del 3 luglio, una coppia di anziani lavorava con un trattore cingolato in località Villa Penna, comune di Bellante (Teramo). Il rimorchio, carico di cisterne d’acqua per l’irrigazione, si è ribaltato su un pendio, travolgendo la donna, la 72enne Elisabetta Cimini. Il marito, 82 anni e alla guida del mezzo, è stato testimone della tragedia. Soccorsi tempestivi, ma inutili. Allertati dal 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la squadra ASL Territorio per la tutela nei luoghi di lavoro e i Carabinieri della locale Stazione. Il magistrato ha autorizzato il recupero del corpo, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it