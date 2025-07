Palinsesti La7 | Mentana resta arrivano Saviano e Gratteri Conferme e novità per la stagione 2025-26

La7 si prepara a sorprendere ancora per la stagione 2025-26, con un mix di conferme e novità che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Mentana resta saldo al timone, mentre arrivano in esclusiva Saviano e Gratteri, pronti a portare nuove luci sui temi più caldi. La rete, dopo il suo record di audience, si appresta a consolidare il successo: ecco cosa ci riserva il futuro televisivo di La7.

Roma, 3 luglio 2025 – Dopo la stagione migliore di sempre quanto a audience, La7 ha presentato oggi i palinsesti per la prossima stagione televisiva durante una conferenza stampa ospitata al Four Seasons Hotel di Milano. A illustrare le novità, insieme ai dati di crescita della rete, sono stati il presidente Urbano Cairo e il direttore di rete Andrea Salerno, davanti a una platea di giornalisti e stakeholder. Tante conferme, alcune defezioni, importanti novità per la rete del “terzo polo”. Un bilancio positivo e in crescita. Cairo ha aperto la conferenza celebrando una stagione da record. La7 ha registrato un aumento del 9% in prima serata e del 14% nella fascia giornaliera rispetto all’anno precedente, confermandosi come la terza rete generalista italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palinsesti La7: Mentana resta, arrivano Saviano e Gratteri. Conferme e novità per la stagione 2025-26

