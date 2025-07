Il Brescia Calcio non è ammesso alla serie C | cancellati 114 anni di storia del club

Una storica pagina si chiude per il Brescia Calcio, che dopo 114 anni di passione e successi vede cancellata la sua presenza nei campionati professionistici. La decisione della FIGC, motivata da gravi inadempienze del presidente Massimo Cellino, segna un nuovo capitolo nel calcio italiano, lasciando in sospeso il futuro delle Rondinelle. Un verdetto che scuote l’intera comunità sportiva e apre a riflessioni sul valore e la sostenibilità del calcio di ieri e di oggi.

Brescia, 3 luglio 2025 – La FIGC ha deliberato di non ammettere il Brescia Calcio Spa al prossimo Campionato di serie C per la stagione 2025-26 a fronte delle gravi inadempienze contestate al presidente Massimo Cellino. Dopo un percorso ininterrotto di 114 anni  la storia delle Rondinelle è giunta al capolinea e il prossimo anno non ci sarà spazio in nessun torneo professionistico per la formazione biancazzurra. Le contestazioni. Un verdetto amaro, che si poteva considerare già scritto e che si è basato su tutte le inadempienze che sono state indirizzate allo stesso imprenditore sardo. In estrema sintesi, il comunicato ufficiale emanato dalla FIGC, parla di “mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di serie C 20252026”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Brescia Calcio non è ammesso alla serie C: cancellati 114 anni di storia del club

