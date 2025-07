Il racconto fotografico di Lorenzo Capellini in mostra a Milano

Immergiti in un emozionante viaggio visivo attraverso “B74-78. Un racconto fotografico”, la mostra di Lorenzo Capellini che svela gli anni più innovativi della Biennale di Venezia. Dal 3 luglio al 7 settembre all’ADI Design Museum di Milano, questa esposizione cattura l’essenza di un’epoca di rivoluzione artistica e culturale. Non perdere l’occasione di scoprire come le immagini di Capellini hanno immortalato un capitolo fondamentale del panorama contemporaneo.

Milano, 3 luglio 2025 - Un viaggio per immagini nel cuore di uno dei periodi più intensi della storia della Biennale di Venezia. Si intitola “B74-78. Un racconto fotografico” la mostra dedicata a Lorenzo Capellini, in programma da oggi 3 luglio (alle 18 l’inagurazione) al 7 settembre 2025 all’ ADI Design Museum di Milano. Un’esposizione che il ripercorre gli anni in cui la Biennale, guidata da Carlo Ripa di Meana, si aprì a nuove forme espressive. “Fotografo e testimone di numerosi episodi del XX secolo e di momenti emblematici di varie edizioni della Biennale di Venezia – spiega Debora Rossi, responsabile dell’Archivio Storico della Biennale – Capellini documenta qui la straordinaria e vivacissima programmazione culturale promossa dalla presidenza di Ripa di Meana, un periodo significativo e tuttora oggetto di studio per le nuove generazioni, anche perché anticipava gli sviluppi futuri dell’Istituzione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il racconto fotografico di Lorenzo Capellini in mostra a Milano

