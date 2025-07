Russia incognita successione Cecenia | Kadyrov malato punta sul figlio 17enne

Da vent'anni, Ramzan Kadyrov ha dominato la Cecenia con pugno di ferro, trasformandola in un suo feudo personale. Ora, a 48 anni, la sua grave malattia apre un nuovo capitolo di incertezza: chi prenderĂ le redini del territorio? Mentre si punta sul figlio quindicenne, il futuro della regione resta avvolto nel mistero, tra tradizione e potenziali rivoluzioni di potere. La successione in Cecenia sta scrivendo un nuovo, inquietante capitolo.

(Adnkronos) – E' stato il pugno di ferro del Cremlino in Cecenia, per vent'anni. Schiacciando rivali, dissidenti e separatisti con una repressione brutale e governando la regione da 1,5 milioni di abitanti come un feudo personale. Ma ora, a 48 anni, Ramzan Kadyrov sembra essere gravemente malato e questo apre l'incognita della successione, oltre che .

