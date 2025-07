Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato all'aggiornamento sul traffico. Oggi, alle ore 16:25 del 3 luglio 2025, vi aggiorniamo sulla situazione delle strade romane e della A24: l'incidente tra Vicovaro e Carsoli è stato risolto, mentre il traffico resta intenso su alcune tratte come il Raccordo Anulare e la Prenestina. Ecco i dettagli per pianificare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo è risolto l'incidente tra Vicovaro Mandela Carsoli Oricola in direzione Teramo la circolazione permane Regolare sul Raccordo Anulare in esterna o da tratti per traffico tra le uscite Pontine diramazione Roma Sud in interna Fiat ragazzi ABS Salaria Si procede a rilento da Nomentana la Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo si rallenta da Fiorentini a Tor Cervara direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Appia un incidente causa code tra via dei Laghi e Frattocchie in direzione Albano su via dei Laghi un incidente all'altezza di via dei corsi causa code nelle due direzioni poi al trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare servizio rallentato In entrambe le direzioni riguarda un treno attivo servizio bus navetta integrativo con entrambi i capolinea Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto Grazie dell'ascolto nel prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio