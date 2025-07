Bper Banca accordo sul premio aziendale Unisin | Importi medi aumentati del 13,5%

Dopo intense trattative, Bper Banca e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un importante accordo sul premio aziendale 2025, con un incremento del 135% rispetto agli anni precedenti. Con un importo medio di 2.100 euro, il premio ai massimi storici degli ultimi anni sarà distribuito entro luglio 2026, suddiviso tra un importo cash di 1.400 euro e altre componenti. Una conquista che riconosce l'impegno dei dipendenti e rafforza il rapporto tra banca e sindacati.

Dopo una laboriosa trattativa, nella serata di mercoledì 2 luglio le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto con Bper Banca l' accordo sul premio aziendale 2025, che sarà di 2.100 euro medi, in aumento rispetto ai 1.850 euro medi pagati precedentemente. In particolare, Il premio aziendale 2025, che sarà erogato entro luglio 2026, è ai massimi degli ultimi anni e sarà suddiviso in 1.400 euro cash medi riparametrati in base all'inquadramento, 125 euro cash uguali per tutti i dipendenti, con possibilità di ulteriore aumento del 17% se si sceglie la fruizione tramite la piattaforma welfare e una speciale erogazione di ulteriori 575 euro in welfare uguale per tutti i dipendenti.