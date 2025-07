Roma Massara rivoluziona lo scouting del settore giovanile | via Albergati pronta la nuova struttura

Roma Massara rivoluziona lo scouting del settore giovanile: via Albergati e pronta una nuova struttura. Frederic Massara, recentemente nominato responsabile dell’area sportiva giallorossa, punta a un rinnovamento radicale nel vivaio, lasciando alle spalle le convenzioni passate. La decisione di escludere Marco Albergati segna un passo deciso in questa direzione, aprendo la strada a un progetto più ambizioso e innovativo per la crescita dei giovani talenti.

Non solo calciomercato. Frederic Massara, da poche settimane alla guida dell’area sportiva della Roma, ha messo mano a un altro snodo cruciale del club: il settore giovanile. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il ds giallorosso ha comunicato nella giornata di ieri la volontà di escludere Marco Albergati, responsabile dell’area scouting del vivaio dal 2019, dal progetto tecnico per la stagione 202425. La decisione, sostenuta in pieno dalla proprietà Friedkin, rientra in un piano più ampio di modernizzazione dell’area scouting, volto a rendere la struttura più efficiente, reattiva e coerente con l’identità tecnica voluta da Massara e Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Massara rivoluziona lo scouting del settore giovanile: via Albergati, pronta la nuova struttura

In questa notizia si parla di: roma - massara - settore - giovanile

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

Nuova linea: via i giovani per fare cassa LA REPUBBLICA È una corsa contro il tempo, e la Roma lo sa. Manca una sola giornata alla chiusura del bilancio, e a Trigoria si continua a lavorare senza sosta per generare plusvalenze per almeno 15-18 milioni di e Vai su Facebook

SETTORE GIOVANILE Area scouting rivoluzionata: Massara avrebbe comunicato ad Albergati la separazione; Roma, rivoluzione nel vivaio: cambia l’area scouting del settore giovanile; Terremoto Roma! Massara avrebbe comunicato ad Albergati la separazione. E c'è già un sostituto.

Scouting giovanili Roma, cambio ai vertici: Vichi e Migliorati al posto di Albergati - Secondo quanto riportato da , responsabile degli osservatori del vivaio giallorosso da quasi sei ... Secondo msn.com

Terremoto Roma! Massara avrebbe comunicato ad Albergati la separazione. E c'è già un sostituto - Nella giornata di ieri Ricky Massara, in prima persona, avrebbe comunicato a Marco Albergati di non rientrare nel progetto del ... Da gazzettaregionale.it