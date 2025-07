Inter Zaccheroni | Adriano? Vi svelo questo

Alberto Zaccheroni torna a far parlare di sé, svelando un retroscena inedito sulla sua esperienza all’Inter e il rapporto con Adriano nella stagione 2003/2004. Ospite al Premio Azeglio Vicini, l’ex allenatore dei nerazzurri rivela come, nonostante le grandi doti dell’attaccante brasiliano, fosse lui a gestire la situazione sul campo. Un aneddoto che arricchisce la storia di un’epoca intensa del calcio italiano, dimostrando ancora una volta quanto conta la leadership tecnica.

Inter, Alberto Zaccheroni è tornato alla ribalta. Inter venuto ai microfoni San Marino RTV, ospite al Premio Azeglio Vicini, l'ex allenatore dell'Inter, ha svelato un retroscena con Adriano durante la stagione di Serie A 20032004. L'ANEDDOTO – " Per fortuna che aveva Adriano, però me la gestivo io. Me la gestivo io, ed è

