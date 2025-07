Anna Tatangelo accompagnata dal fidanzato Giacomo Buttaroni a fare l' ecografia

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono più uniti che mai, confermando il loro amore durante una dolce attesa. La coppia si è presentata mano nella mano all’ecografia, mettendo a tacere voci di crisi e mostrando un sorriso radioso. È un momento di gioia pura: l’attesa del primo figlio si fa sempre più concreta, e il loro amore si rinvigorisce in questa nuova avventura.

Svaniscono, dunque, le voci di una possibile crisi tra i due: eccoli insieme felici, mano nella mano in attesa del loro primo figlio.

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, un momento di gioia condiviso con dolcezza attraverso una foto in bianco e nero su Instagram, che immortala il suo pancione.

