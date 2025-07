Anche Airbus e Mistral chiedono all’Europa di fermare l’AI Act

Un fronte unito si leva tra le grandi aziende europee, tra cui Airbus, Mistral, ASML, Lufthansa e Mercedes-Benz, che chiedono a Bruxelles di fermare l'AI Act. La richiesta di una pausa mira a rivedere e chiarire norme fondamentali per l’innovazione e la competitività del continente. La sfida ora è trovare un equilibrio tra regolamentazione e crescita, garantendo un futuro tecnologico stabile e prospero per l’Europa.

