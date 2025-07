Wimbledon 2025 troppo Djokovic per Evans | vittoria in 3 set

Wimbledon 2025 regala ancora emozioni con Novak Djokovic che, sul campo centrale, dimostra tutta la sua classe dominando Daniel Evans in tre set. L’australiano si prepara ora ad affrontare il connazionale Kecmanovic nel prossimo turno, ma il serbo sembra essere inarrestabile. Resta con noi per vivere ogni dettaglio di questa edizione e accendere la passione del torneo più prestigioso del tennis. Per non perderti nulla, scarica l’app di Sportface TV gratuitamente!

Novak Djokovic ha liquidato l'inglese Daniel Evans in tre set sul prato verde di Wimbledon, approdando al terzo turno, dove lo attende il connazionale Kecmanovic. Wimbledon 2025 prosegue anche per Novak Djokovic, che travolge Daniel Evans sul centrale 6-3 6-2 6-0. Il tennista inglese ha provato a resistere per 9 palle break con lo slice nel primo set, ma la differenza con il 7 volte campione è stata troppa.

I possibili avversari di Sinner a Wimbledon turno per turno: insidie Djokovic e Draper, ma i prossimi tornei possono cambiare qualcosa - Con l’avvicinarsi di Wimbledon, l’entusiasmo cresce tra tifosi e appassionati, poiché i prossimi tornei potrebbero rivoluzionare le gerarchie e aprire nuovi scenari per i favoriti.

Djokovic, tutto facile con Evans: 3 set e terzo turno a Wimbledon con Kecmanovic - L'inglese resiste per 9 palle break nel primo set ingaggiando la battaglia del dritto, poi è un ... Come scrive eurosport.it

Wimbledon - Djokovic domina contro Evans. Vince Darderi, bene Errani/Paolini - Suona piuttosto strano, ma Novak Djokovic è riuscito a superare al secondo turno di Wimbledon un avversario che non aveva mai battuto prima in carriera. Riporta tennisworlditalia.com