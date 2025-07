Marche Regione | da mezzanotte via a ordinanza stress termico

Marche region da mezzanotte via a ordinanza stress termico. L’ordinanza, firmata giovedì dall’assessore Stefano Aguzzi, mira a tutelare la salute dei cittadini durante le ondate di caldo intenso. “Abbiamo richiamato l’ordinanza dello scorso anno, integrandola con alcuni suggerimenti”, ha spiegato l’assessore, sottolineando che l’attuazione è immediata e coinvolgerà tutte le aree interessate. Ci sono delle aggiunte rispetto a quella dello scorso anno, come spiega Aguzzi: “Sarà un’ulteriore protezione per affrontare al meglio questa fase critica.”

L’ordinanza per lo stress termico della Regione Marche è stata siglata giovedì. “Abbiamo richiamato all’ordinanza dello scorso anno, integrandola con alcuni suggerimenti”. A dirlo, a margine della firma, l’assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi. “L’attuazione è immediata già dalla mezzanotte di oggi, il presidente Acquaroli la firmerà nel pomeriggio”. Ci sono delle aggiunte rispetto a quella dello scorso anno, come spiega Aguzzi: “Sarà richiamato anche il settore della logistica, oltre a quelli edili, floroviviastici, agricoltura e lavori stradali. Inoltre un altro richiamo, che è un invito, a tenere in considerazione di potenziare le case integrazioni per alcuni giorni quando le condizioni sono di difficile sopportabilità climatica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Regione: da mezzanotte via a ordinanza stress termico

Marche, giovedì incontro per ordinanza a tutela dei lavoratori contro il caldo - Giovedì in Regione si terrà un importante incontro tra associazioni sindacali, di categoria e datoriali, volto a definire un'ordinanza che protegga i lavoratori dallo stress termico causato dal caldo estremo.

