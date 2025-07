Canada sospesi i voli in diversi aeroporti per un allarme bomba

In un'immediata risposta alla minaccia bomba, diversi aeroporti canadesi sono stati temporaneamente sospesi, coinvolgendo Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver. La sicurezza prima di tutto: i voli sono stati fermati per garantire l'incolumità di passeggeri e personale. La situazione è ancora in evoluzione e le autorità stanno lavorando al massimo per chiarire la situazione e ripristinare la normalità al più presto.

Sospesi i voli in diversi aeroporti in Canada a seguito di un allarme bomba. Gli scali interessati sono Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver. Lo riferisce l’agenzia responsabile del traffico aereo del paese, Nav Canada.  “Questa mattina presto Nav Canada è stata informata di minacce bomba che hanno interessato strutture a Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver. I dipendenti delle sedi interessate sono al sicuro ed è stato disposto un blocco temporaneo dei voli negli aeroporti coinvolti”, comunica Nav Canada. “Stiamo collaborando con le autoritĂ per risolvere la situazione e garantire la sicurezza di tutto il personale e dei passeggeri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Canada, sospesi i voli in diversi aeroporti per un allarme bomba

