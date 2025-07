Aveva quasi ragione Zaniolo non ha preso a pugni i baby della Roma | solo un paio di manate sul collo

Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé, non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per le sue imprese extracalcistiche. Dopo il discusso episodio dello scorso maggio, in cui si parlò di una presunta rissa con i giovani della Roma, oggi arriva la sentenza che sancisce le conseguenze delle sue azioni. Ma cosa dice realmente la verità? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che tiene banco nel mondo del calcio italiano.

Nicolò Zaniolo fa parlare più per quanto fa fuori dal campo che all’interno del rettangolo di gioco. Qualche mese fa (per la precisione era il 25 maggio) era stato protagonista di una presunta rissa (in realtà volarono qualche insulto e spintone di troppo) con alcuni giocatori della Primavera della Roma. Il calciatore aveva negato ogni suo coinvolgimento. In ogni caso ha patteggiato e quest’oggi è arrivata la sentenza che lo obbligherà a pagare un’ammenda di 15mila euro. In realtà, però, Zaniolo non aveva del tutto torto. Scrive Gazzetta.it. Zaniolo patteggia per la mini-aggressione ai due Primavera della Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Aveva quasi ragione Zaniolo, non ha preso a pugni i baby della Roma: solo un paio di manate sul collo

