Grande Fratello | quando inizia e chi entrerà nella Casa

Il countdown per la nuova stagione del Grande Fratello è ufficialmente iniziato! Con Alfonso Signorini pronto a condurre ancora una volta il reality più amato, i casting sono aperti e si fanno i primi nomi dei possibili concorrenti. La macchina del GF 19 si prepara a regalare emozioni, polemiche e ascolti record. Ma quando inizia e chi entrerà nella casa? Scopriamolo insieme, perché questa edizione promette di essere imperdibile.

Tutti i dettagli sulla prossima edizione del Grande Fratello 19: casting aperti, opinionisti in trattativa e i primi nomi in lizza per il reality più famoso. La macchina del Grande Fratello si è riaccesa. Pronta a macinare storie, polemiche e ascolti per la sua 19ª edizione. Niente sosta, niente tregua. Il motore gira già a pieno ritmo. Alfonso Signorini è confermato al timone, solido, irrinunciabile. Lui c'è. E intanto i casting sono partiti. Porte spalancate per volti sconosciuti, ma anche per i soliti nomi in cerca di un nuovo palcoscenico. Il reality non fa prigionieri: cerca personalità che bucano lo schermo.