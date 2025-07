Brambati | Lautaro Martinez ha sbagliato Inter castello di carta

Lautaro Martinez, protagonista di uno sfogo acceso dopo Inter-Fluminense, ha acceso le polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Massimo Brambati non le ha mandate a dire, criticando il modo in cui l’attaccante argentino ha comunicato la sua delusione. La partita aveva già messo in evidenza tensioni e sfide interne, e ora il capitano dell’Inter si trova al centro di un castello di carte che potrebbe scuotere l’ambiente nerazzurro.

Brambati critica Lautaro Martinez dopo lo sfogo post Inter-Fluminense e l’attacco senza citare verso Calhanoglu e non solo. Il suo intervento. CASTELLO DI CARTA – Massimo Brambati, su Tmw Radio, ha commentato così l’uscita di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense: « Non mi è piaciuta l’uscita di Lautaro Martinez. Vero che sei il capitano ma ci sono altri modi per esternare la delusione e ciò che pensi dei compagni. Avrei parlato nello spogliatoio. Lui non più di due mesi fa diceva che l’Inter era una squadra con le palle. Quindi di chi parlava, solo di lui? Non mi è piaciuto, sono d’accordo con Calhanoglu, e poi gli sono andati dietro altri compagni, vedi Thuram. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Brambati: «Lautaro Martinez ha sbagliato. Inter, castello di carta»

