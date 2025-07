Capiremo il valore di Bruce Springsteen solo quando smetterà di cantare?

Bruce Springsteen è un’icona che, anche a 75 anni, continua a sorprenderci con la sua energia e passione sconfinata. Sei dischi ritrovati dal passato, concerti infiniti e una generosità senza limiti: il valore di The Boss si apprezza solo quando si smette di ascoltarlo. La sua musica e il suo spirito restano un patrimonio inestimabile, da custodire e celebrare ogni giorno.

Sette dischi usciti tutti insieme e recuperati dai cassetti, un'attività incessante live, la generosità verso il pubblico: The Boss a 75 anni è una forza della natura, l'importante è non darlo per scontato.

Bruce Springsteen, “The lost albums”: 7 dischi di inediti per scoprire un altro volto del Boss - ROMA – Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale e c’è anche una data: il 27 giugno (con Sony Music) uscirà Tracks II: the lost albums, il cofanetto con sette album inediti di Bruce Springsteen. repubblica.it scrive