La Cremonese prima avversaria del Milan in Serie A ufficializza il nuovo allenatore

La Cremonese, che affronterà il Milan nella prima giornata di Serie A, ha annunciato il suo nuovo allenatore.

Spezia e Juve Stabia conquistano la prima semifinale playoff di Serie B: battute Catanzaro e Cremonese - Spezia e Juve Stabia raggiungono le semifinali playoff di Serie B dopo aver superato rispettivamente Catanzaro e Cremonese.

LA PRIMA GIORNATA DELLA SERIE A 2025/2026 Il Napoli campione d'Italia apre sul campo del Sassuolo, per la Juventus c'è il Parma. L'Inter di Chivu esordirà in casa contro il Torino, con il Milan che nello stesso weekend ospiterà la Cremonese a San Sir

IL CALENDARIO DEL MILAN SERIE A, STAGIONE 25/26 Si comincia il 24 agosto in casa contro la Cremonese. 2° giornata il 31/8 a Lecce. Poi la prima sosta. Si riprende il 14/9 in casa col Bologna. Milan-Napoli alla 5° giornata (28/9). Juventus-Milan alla

Cremonese in Serie A: si comincia contro il Milan; Serie A 2025/2026: il calendario completo dei rossoneri; Milan, il calendario delle partite in Serie A.

Davide Nicola Cremonese, ecco perché il club neopromosso ha fatto questa scelta - Le motivazioni dietro a questa scelta Dopo giorni di attesa, la panchina della Cremonese ha finalmente trovato il suo padrone: Davide Nicola (ex Cag ... Da calcionews24.com

Nicola alla Cremonese, ora solo una squadra di Serie A non ha ufficializzato il proprio allenatore - Manca solo l'annuncio ufficiale di Stefano Pioli alla Fiorentina per completare il quadro degli allenatori delle 20 squadre di Serie A al via dalla prossima ... Riporta fanpage.it