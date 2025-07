Operazione di sicurezza a Nesima | Sequestri e multe per abusivismo e irregolarità stradali

Operazione di sicurezza a Nesima: sequestri e multe per abusivismo e irregolarità stradali. Una giornata intensa di controlli straordinari, volti a rafforzare legalità e sicurezza nel quartiere. Le forze dell’ordine hanno agito con decisione, tutelando cittadini e consumatori. Seguiteci su DayItalianNews per rimanere aggiornati sulle iniziative di tutela e sicurezza che coinvolgono la vostra comunità. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Controlli straordinari per la tutela della sicurezza e della legalità. Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nel quartiere Nesima con un'operazione mirata a garantire la sicurezza stradale, contrastare l'abusivismo commerciale e tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori. L'attività è stata coordinata dal commissariato di Nesima, con il supporto del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", del nucleo operativo agroalimentare del corpo forestale della Regione Siciliana e della polizia locale, coinvolgendo i settori viabilità e Annona.

In questa notizia si parla di: sicurezza - nesima - operazione - sequestri

