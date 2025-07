Sebastiano Esposito verso la Fiorentina la Viola insiste | ecco quanto può incassare l’Inter! L’aggiornamento di Pedullà

Il futuro di Sebastiano Esposito si fa sempre più interessante: la Fiorentina insiste e l’Inter valuta attentamente l’offerta. Con l’attaccante classe 2002 in evidenza grazie alle 8 reti in Serie A, la trattativa potrebbe portare a importanti risvolti economici per i nerazzurri. Quanto potrebbe incassare l’Inter? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti e le cifre che potrebbero fare la differenza nel mercato di questa estate.

Sebastiano Esposito verso la Fiorentina, la Viola insiste: ecco quanto può incassare l’Inter! L’aggiornamento sulla trattativa. Il futuro di Sebastiano Esposito sembra sempre più lontano dal calciomercato Inter. L’attaccante classe 2002, reduce da una stagione in prestito all’ Empoli conclusa con 8 reti in Serie A, è finito nel mirino della Fiorentina, che sta valutando concretamente l’opportunità di affondare il colpo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, la società viola ha intensificato i contatti con l’obiettivo di chiudere l’operazione nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito verso la Fiorentina, la Viola insiste: ecco quanto può incassare l’Inter! L’aggiornamento di Pedullà

In questa notizia si parla di: esposito - inter - sebastiano - fiorentina

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Sebastiano #Esposito #Inter, a un passo dalla #Fiorentina Vai su X

Continua la trattativa tra l'#Inter e la #Fiorentina per Sebastiano #Esposito. Il club viola non sarebbe intenzionato a salire sopra i 10 milioni di euro. L'Inter dovrebbe accettare o il giocatore vale di più? Diteci la vostra! LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTE Vai su Facebook

GdS - Sebastiano Esposito a un passo dalla Fiorentina: vicino il sì dell'attaccante; Fiorentina, Seba Esposito obiettivo concreto: l'Inter apre alla cessione; Inter, svolta per Sebastiano Esposito: la Fiorentina punta a chiudere. La possibile offerta.

Fiorentina, affondo per Sebastiano Esposito: le cifre dell’affare – SI - L’attaccante classe 2002 è finito nel mirino del club viola, che ha già avviato i contatti con l’Inter per - Da inter-news.it

Sebastiano Esposito Inter, ora l’attaccante è a un passo dalla Fiorentina: cosa manca per chiudere - Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. informazione.it scrive