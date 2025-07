Fedez la confessione sul divorzio da Chiara Ferragni e i figli

Fedez si apre come mai prima d’ora, condividendo emozioni profonde sul recente divorzio da Chiara Ferragni e il suo ruolo di genitore. Con sincerità, il cantante riflette sul passato e sull’attuale vita da papà separato, rivelando come questa nuova fase abbia trasformato la sua esistenza. La sua confessione, avvolta in momenti autentici trascorsi con i figli, offre uno sguardo intimo e toccante su un percorso di cambiamenti e rinascite.

Fedez torna a parlare del divorzio da Chiara Ferragni, ma soprattutto del rapporto con i figli. Oggi il cantante vive un’esistenza da papà separato e, come ha raccontato lui stesso, se si guarda indietro non riconosce la vita di prima. Una lunga confessione, quella sull’addio all’influencer, che è arrivata durante la giornata che Fedez ha trascorso con lo youtuber Gabriele Vagnato. Il creator ha trascorso 24 ore con il rapper, realizzando un contenuto che ha raggiunto un milione di views in pochissimo tempo. La confessione di Fedez sui figli dopo l’addio a Chiara Ferragni. Fedez ha spiegato di aver sofferto molto soprattutto per la lontananza dai figli Leone e Vittoria, dopo aver messo fine al suo matrimonio con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fedez, la confessione sul divorzio da Chiara Ferragni e i figli

