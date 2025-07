Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola quali sono i requisiti? Tutte le regole aggiornate QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 4 luglio alle 14 | 30

Se sei un precario della scuola alle prese con l'incertezza del futuro, sapere quali sono i requisiti aggiornati per accedere alla NASpI 2025 è essenziale. Con le nuove regole e le recenti novità, potresti scoprire opportunità di sostegno che non conoscevi. Non perdere l’appuntamento LIVE di venerdì 4 luglio alle 14:30 con Sciandrone, Uil Scuola Rua, per approfondire tutte le novità e rispondere ai tuoi dubbi.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori precari della scuola che si trovano senza occupazione al termine dei contratti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fine scuola 2025, scade il contratto dei supplenti: scrutini, esami, Naspi, punteggio GPS, anno valido per concorsi e abilitazione. GUIDA - Fine scuola 2025, un momento di grande attesa per docenti, studenti e famiglie. Con la conclusione delle lezioni tra giugno 6 e 10, si apre il countdown verso un nuovo anno scolastico, con molte incognite sui contratti dei supplenti e le opportunità di crescita professionale.

